بإطلالة ساحرة.. ملك أحمد زاهر تتألق في الأسود









وظهرت ملك أحمد زاهر، بفستان أسود أنيق لاق بها وتركت خصلات شعرها البني بطريقة انسيابية ساحرة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.









ووضعت ملك أحمد زاهر لمسات هادئة من الميكب حيث أختارت الالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا ووضعت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها.









ولم تتكلف ابنة الفنان أحمد زاهر في اقتناء الإكسسوارات بل اختار قرط بطراز عصري يأخذ اللون الاصفر مع أسطورة وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها الساحرة.













وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلا " قمر " وعلق الاخر " انتي جميلة أوي " .













واليكم الصورة التي تبرز جمال وتفاصيل ابنة الفنان أحمد زاهر ...





شاركت ملك زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ناعمة وأنيقة.