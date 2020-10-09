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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بـ المنيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:37 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 2 آخران، في حادث تصادم سيارتي ملاكي بالمنيا.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 176 ص ف ل، بأخرى 5587 ر ع ا بالواصلة المؤدية من الطريق الصحراوي الشرقي القديم، إلى طريق الجيش، أمام قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار.


وتسبب الحادث في وفاة إبراهيم محمود  32 سنة، لا يعمل، وعبدالرحمن مجدي، 35 سنة، لا يعمل وإصابة 2 آخرين هما محمد محمد 43 سنه، سائق، ومختار على 31 سنة، لا يعمل

تم نقل الضحيتين والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
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