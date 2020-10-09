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رياضة

المصري يضرب الإسماعيلي بهدفين ويصعد للمركز التاسع في الدوري الممتاز

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:02 م
المصري
المصري
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عبدالله هشام
حقق فريق المصري الفوز على منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز. 

وجاء هدف فريق المصري الهدف في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب كريم العراقي، بينما سجل الهدف الثاني احمد جمعه في الدقيقة 81 من زمن المباراة. 

واستحوذ فريق المصري على الكرة بنسبة 56% مقابل 44 % لصالح فريق الإسماعيلي.

وكان فريق الاسماعيلي الأكثر خطورة على المرمى بواقع 14 تسديدات منهم 6 على المرمى مقابل 11 لفريق المصري منهم تسديدتين فقط بين الثلاث خشبات وجاء منهم الهدفين . 

وعانى فريق المصري في مسابقة الدوري عقب استئناف المسابقة في شهر أغسطس الماضي، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وتأكد هبوط طنطا ونادي مصر إلى القسم الثاني، ويتبقى فريق ثالث لم يتحدد حتى الآن.

وبهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 9 بـ 39 نقطة.
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