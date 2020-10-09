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رياضة

مدرب برشلونة يتحدث عن كريستيانو ويوفنتوس

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد المدرب الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لن تكون سهلة، في ظل امتلاك السيدة العجوز، كريستيانو رونالدو.


برشلونة يتواجد في المجموعة السابعة بدوري الأبطال، إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، وديينامو كييف، وفيرينتسفاروشي المجري.

وقال كومان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "دوري أبطال أوروبا؟ إنها مُسابقة مهمة للغاية، نظريًا نحن الأفضل في المجموعة، لكن علينا إظهار ذلك".

وأضاف: "سنبدأ المباريات على أرضنا ضد فيرينتسفاروشي، وهي مباراة مهمة للغاية، يجب أنّ نستعد لها، ونُحلل منافسنا".

وواصل: "يوفنتوس يظهرون كل عام أنّ لديهم فريقًا قويًا للغاية، لديهم خبرة في هذه المسابقة".

وتابع: "يوفنتوس لديهم لاعب عظيم مثل كريستيانو رونالدو، ولكن نحن لدينا ميراليم بيانيتش، الذي يُمكن أنّ يُعطينا بعض المعلومات عن ناديه السابق".

وعن التشكيل الأمثل لـ برشلونة من وجهة نظره: "كمدرب، لدي تفضيلاتي التكتيكية، للعب بأجنحة إذا لم نمتلك أجنحة، وفي رأي طريقة 4-2-3-1 هي الرسم المثالي لهذا الفريق بالنظر إلى جودة اللاعبين".

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