أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 9 -10-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9 اكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الجمعة 15.67 جنيه للشراء و 15.77جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة
سجل سعر اليورو 18.37جنيه للشراء و18.58جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.13 جنيه للشراء و 20.38 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17.06 جنيه للشراء و 17.21 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.74جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الجمعة
سجل 100 ين يابانى 14.67جنيه للشراء و 14.93جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.30جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الجمعة 15.67 جنيه للشراء و 15.77جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة
سجل سعر اليورو 18.37جنيه للشراء و18.58جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.13 جنيه للشراء و 20.38 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ..7أهداف تنموية وراء إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة.. تعرف عليها
وسجل الفرنك السويسرى 17.06 جنيه للشراء و 17.21 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.74جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الجمعة
سجل 100 ين يابانى 14.67جنيه للشراء و 14.93جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.30جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .