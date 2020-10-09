بعد تفشي كورونا.. بايرن ميونخ يعلن عن طريقة دخول الجماهير للمدرجات

أعلن نادي بايرن ميونخ عن آلية دخول الجماهير إلى المدرجات من خلال بيان أصدره النادي عبر وسائل الإعلام.





وأوضح بايرن ميونخ في بيانه، أنه بسبب الزيادة الحادة في عدد الإصابات في ميونخ، قررت السلطات المختصة بالعاصمة البافارية، الجمعة 9 أكتوبر 2020، أن تُلعب جميع مباريات كرة القدم في ملاعب كرة القدم في ميونخ بدون جمهور، واللائحة سارية حتى 25 أكتوبر.





مباراة الدور الأول في كأس الاتحاد الألماني ضد إف سي دورين في ملعب أليانز أرينا والمباريات على أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد وفي الدوري الألماني ضد إينتراخت فرانكفورت ستقام خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهيري.





وعاد كورونا للتفشي بقوة في أوروبا من جديد، وتشهد الفترة الحالية إصابات بين لاعبي كرة القدم خاصة في إيطاليا.



