AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة: بدء العام الدراسي وزيادة النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة تلوث هواء القاهرة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق

قال الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة ترصد من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد ‏من أنحاء الجمهورية  الظروف الجوية وسكون حالة الجو وبالتالي انخفاض مستوى التهوية الرأسية، والذى يتزامن مع ‏هدوء نسبى للرياح يصل أحيانًا لحد السكون.


تابع رئيس الادارة المركزية لنوعية الهواء في تصريحات خاصة ل صدى البلد " أن في هذة  الفترة  يكون الجو  غير مناسبة لتشتت الملوثات وبالتالي تركيز الملوثات وتنصح وزارة البيئة المواطنين في هذه الفترة الالتزام بمنازلهم لتجنب حالة الطقس السيئة.


وأوضح أنه منذ بداية شهر سبتمبر إلى أكتوبر لم تحدث حالة للسكون الجوى الا مرة واحدة مشيرا الي ان الحركة الاقتصادية ودخول موسم المدارس  ستزيد من تلوث الهواء.


وأكد أن حالة جودة الهواء في الفترة السابقة تحسنت بنسبة ٨٠ % نتيجة السيطرة على السحابة السوداء في القاهرة والمحافظات المجاورة وتزيد نسبة التلوث بالقاهرة تحديدا لزيادة الأنشطة الاقتصادية بها.


وتؤكد غرفة العمليات المركزية تلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر ‏الواتس اب على رقم 01222693333.‏


الجدير بالذكر أنه من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى ‏نهاية الشتاء نتيجة العوامل الجوية والتوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى التهوية السيئة خلال هذه ‏الفترة مما يسبب ظهور الشوائب العالقة.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة مصادر تلوث الهواء.. الجيزة تحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير ومواعيد لتشغيل المسابك

وزير البيئة السابق: توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب فيرس كورونا قلل معدلات الاحتباس الحرارى

تجميع ٢٠٠ ألف طن قش أرز..البيئة: إجراءات مشددة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة

بعد توجيه رئيس الوزراء بشأن السحابة السوداء.. خبراء: قش الأرز بريء منها.. ويجب التنسيق بين مؤسسات الدولة للقضاء عليها

البيئة تنصح كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية ب‏عدم الخروج اليوم وغدا

ترشيحاتنا

دولة عربية معدل الفقر بها صفر

إلا أمينة أردوغان.. صحفي تركي يدفع ثمن حديثه عن سيدة تركيا الأولى

من الحب ما ظلم.. تسرق ٦٠٠ ألف جنيه أسترليني من شغلها علشان حبيبها

قبل لقاء الأحد .. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

الأرصاد: الطقس غدا حار نهارا على القاهرة والوجه البحري

بحبك قوي.. شقيقة أمير كرارة تحتفل بعيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهالت على رأسها بالمحمول.. طالبة بريطانية تتسبب في إصابات خطيرة بالمخ لمعلمتها..شاهد

صائد كنوز يعثر على قطعة ذهبية نادرة بـ30 ألف دولار.. تفاصيل

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية