سيدات يد الأهلي يفزن على حلوان العام في بطولة الدوري

فاز

الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي على حلوان العام بنتيجة 48-7، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على الصالة المغطاة بنادي حلوان، وقدمت لاعبات الأهلي، تحت قيادة الكابتن يحيى يوسف المدير الفني، أداءً مميزًا، ونجحن في مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.



وكان «سيدات يد الأهلي» قد نجح في تحقيق الفوز على منوف الرياضي بنتيجة 54-7، في الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.