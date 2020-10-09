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رياضة

حلم الأميرة السمراء يشعل صراع الوصافة بين الزمالك وبيراميدز

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:14 م
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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القسم الرياضي
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر الى صراع وصافة الدوري المصري بين الزمالك وبيراميدز بعد تعثر الزمالك أمام وادي دجلة أمس وفوز بيراميدز على نادي مصر ليصبح رصيد فارق نقطة وحيدة لصالح بيراميدز .

وما يشعل صراع الوصافة بين الفريقين هو الرغبة الجامحة لكل منهم فى المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، وما يصعب من المنافسة هو تبقي جولتين فقط علي انتهاء الدوري الممتاز فى الموسم الحالي .

و يشارك النادي الأهلي فى صراع الوصافة رغم حسمه لبطولة الدوري قبل انتهائه ب6 جولات كاملة بفارق 20 نقطة عن اقرب منافسيه ولكن تجمعه مواجهة قوية امام غريمه الجديد بيراميدز يوم الأحد المقبل .

وواجه بيراميدز الأهلي اربع مواجهات لم ينجح الأهلي فى الفوز عليه الا فى المواجهة الأخيرة فقط خلال الموسم الحالي مما يصعب فرص الزمالك فى المنافسة علي المركز الثاني لانتظاره تعثر بيراميدز امام الأهلي حتي يضمن المركز الثاني .

موقف الزمالك 
يملك الزمالك 65 نقطة سيخصم منهم 3 نقاط فى نهاية الموسم لتخلفه عن الحضور فى مباراة القمة أمام الأهلي فى الدور الأول و يتبقي له مواجهتان أمام حرس الحدود الذي يصارع علي الهبوط و الأسماعيلي الذي يسعي لتحسين موقفه فى جدول الدوري، خاصة بعد الهزيمة اليوم أمام المصري بهدفين مقابل لاشئ .

موقف بيراميدز 
يملك بيراميدز 63 نقطة و لكنه يتفوق علي الزمالك بفارق نقطة بعد خصم 3 نقاط من الزمالك ويتبقي له مباراتان أم الأهلي بطل المسابقة والذي يسعي لتأكيد تفوقه علي الفريق الناشئ بالفوز عليه ذهابا وايابا و المواجهة الثانية أمام المقاولون العرب الخصم العنيد صاحب المركز الرابع الذي يسعي لتأكيد جدارته بالمشاركة فى الكونفدرالية الموسم القادم .

أفضلية الزمالك 
ينافس نادي الزمالك علي بطولة افريقيا خلال الموسم الحالي بعد وصوله لنصف نهائي البطولة أمام الرجاء المغربي وفى حالة تتويجه بالبطولة يشارك فى النسخة القادمة باعتباره البطل بغض النظر عن موقفه فى جدول ترتيب الدوري الممتاز وتأتي افضيلة الزمالك بسبب انه يملك فرصتين للمشاركة بدوري ابطال فريقيا بينما يتحتم علي بيراميدز حسم المركز الثاني من أجل المشاركة الافريقية .
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