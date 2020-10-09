نجاة سيدة مسنة من الموت بعد انهيار سقف منزلها في طنطا..صور

شهدت منطقة كفرة مليم، في تل الحدادين ، التابعة لدائرة لحي ثان طنطا، بمحافظة الغربية ، انهيار سقف احد المنازل ، دون حدوث اصابات؛ بعد نجاة سيدة مسنة كانت بالمنزل ، حيث انهار السقف بعيدا عنها.









وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بانهيار سقف احد المنازل بمنطقة كفرة مليم بتل الحدادين.





وانتقلت قوة من المباحث وسيارة إسعاف ورجال الحمايه المدنيه ، وبالفحص؛ تبين انهيار سقف منزل مكون من دور واحد فقط ، دون وقوع اصابات .





وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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الجدير بالذكر انه تقدم العديد من أهالي منطقة كفرة مليم بمنطقة تل الحدادين التابعة لحى ثان طنطا بمحافظة الغربية بالعديد من الشكاوى لإنقاذهم وإزالة المنطقه ، ونقلهم الي سكن بديل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالقضاء على العشوائيات ، وتسكين الأهالى فى مساكن بديلة راقية وآدمية.





تعد منطقة كفرة مليم من المناطق العشوائية غير الامنه ، والتي تتبع هيئة الأوقاف ، ومعظم المنازل بها ايله للسقوط وتمثل خطرا داهما، ومعظمها مبنى بالطوب اللبن وعروق الاخشاب ، وبها تصدعات وشروخ ، وحدث بها العديد من الانهيارات في فصل الشتاء ، وتعرض سكانها لخطر الموت









الجدير بالذكر أن سعر المتر في هذه المنطقه من ناحية شارع الجانبية يتعدى 20000 الف جنيه حيث أنها إحدى المناطق العشوائية التى تقع بالقرب من ميدان المحطه ومسجد السيد البدوي وسط مدينة طنطا والتى تعد منطقة غير آمنة حيث شملها قرار تطوير العشوائيات الذى أصدره مؤخرًا مجلس الوزراء . وتمت المعاينة منذ عدة أشهر من قبل لجنه بالقاهره وتم حصر جميع السكان بها وتم ابلاغهم بتطوير المنطقه واعطائهم سكنا بديلا والي الان لم يتم التنفيذ.



