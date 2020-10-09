AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة العالمية توجه 10 قواعد ذهبية للحفاظ على حياة سعيدة في زمن كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن 10 قواعد ذهبية لليوم العالمي للصحة النفسية، لحياة سعيدة وخاصة في زمن فيروس كورونا.


وأوضحت المنظمة 10 قواعد كالتالي:


1. لا تثق بأحد ولكن احترم الجميع. 

2. ما يحدث في العمل ، يبقي في العمل لا تأخذ أبدا مشاكل المكتب إلى المنزل والعكس بالعكس.

3. ادخل المكتب في الوقت المحدد ، وغادر في الوقت المحدد، جلسة المكتب الطويلة الخاص بك لا تساعد على تحسين صحتك.

4. لا تجعل العلاقات العاطفيه في مكان العمل؛ ستكون دائما بنتائج عكسية.

5. لا تتوقع شيئا إذا كان شخص ما يساعد؛ أنه شيء جيد لك، إن لم يكن، ستتعلم أن تعرف الأشياء كلها بنفسك.

6. لا للتسرع في المواقف ولا المناصب والترقيات إذا حصلت على ترقية، مبروك، وإن لم يكن؛ فلا يهم، ستعمل وتجتهد دائما لنفسك وتنمية قدراتك.

7. احذر الجري وراء الأشياء المكتبية والورقيات، فلديك أشياء أفضل لتفعلها في الحياة.

8. تجنب أخذ كل شيء على نفسك، المهم راتبك للحصول على متطلباتك .

9. لا يهم كيف يعاملك الناس، كن متواضعا، وافتخر بنفسك وقدراتك.

10. في النهاية لا شيء يهم إلا الأسرة والأصدقاء ، والبيت ، والسلام الداخلي مع نفسك.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل الجماهير على إصابة محمد عبد الغني

صائد كنوز يعثر على قطعة ذهبية نادرة بـ30 ألف دولار.. تفاصيل

بعد عودته إلى الأهلي.. أرقام رمضان بيكهام جوكر وادي دجلة

استفزاز جديد.. تركيا تشعل الأزمة مع اليونان وقبرص بهذا القرار

3 أسباب .. غضب واستياء من حسام البدري والجبلاية بعد إلغاء معسكر المنتخب

2000 يهودي.. طلب خاص وعاجل من نتنياهو لـ آبي احمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 أطعمة تقيك من الإصابة بـ أمراض القلب

انهالت على رأسها بالمحمول.. طالبة بريطانية تتسبب في إصابات خطيرة بالمخ لمعلمتها..شاهد

صائد كنوز يعثر على قطعة ذهبية نادرة بـ30 ألف دولار.. تفاصيل