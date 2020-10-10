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اقتصاد

الإسترلينى الأغلى.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 10 -10-2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت
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علياء فوزى
ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 10 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .


بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات السبت 15.67 جنيه للشراء و 15.77جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت

سجل سعر اليورو 18.37جنيه للشراء و18.58جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.13 جنيه للشراء و 20.38 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.06 جنيه للشراء و 17.21 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.74جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاسيوية اليوم السبت

سجل 100 ين يابانى 14.67جنيه للشراء و 14.93جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.30جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .

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