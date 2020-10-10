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تعليم

إرسال نتائج طلاب الدبلومة الأمريكية لمكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات.. غدا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
طارق شوقى
طارق شوقى
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن ترسل  الوزارة نتائج امتحانات الـ ACT +EST الخاصة بطلاب الدبلومة الامريكية ، غدا الاحد 11 أكتوبر 2020 الى مكتب التنسيق والمجلس الاعلى للجامعات ، بترتيب وتعاون كامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  



وقال وزير التربية والتعليم قائلا : تتعاون الوزارتان من اجل قبول ابنائنا طلاب الدبلومة الامريكية ، في الجامعات المصرية رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا حول العالم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نرجو ان يطمئن أولياء الأمور الى أن الوزارتين ￼حريصتان على اتمام القبول بالجامعات لكل ابنائنا الناجحين في مختلف امتحانات الدبلومة الامريكية هذا العام.



وكان قد أعلن و زير التربية والتعليم في وقت سابق ، مواعيد إعلان نتيجة الامتحان المصري EST  لطلاب الدبلومة الامريكية للالتحاق بالجامعات المصرية ، مشيرا الى انه تم اعلان نتيجة ESTI  يوم الاربعاء 7 اكتوبر ،  كما تم إعلان نتيجة EST II يوم الخميس 8 اكتوبر .

وقال : سوف ترسل الوزارة بريدا الكترونيا لكل طالب اجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور) ثم على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة لتقديمها الى مكتب التنسيق او الجامعة المطلوب الالتحاق بها.

من الجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم المصرية نجحت في تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الامريكية (على غرار الامتحانات  الدولية SAT وACT) لمساعدة أبنائنا الدارسين للمناهج الامريكية بعد تعليق امتحانات الـ SAT في جمهورية مصر العربية.
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