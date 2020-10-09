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محافظات

نائب محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسي يؤكد اهتمامه بالشباب وقدرتهم على تحمل المسئولية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:50 م
الرئيس السيسي يؤكد
الرئيس السيسي يؤكد اهتمامه بالشباب وقدرتهم
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أحمد بسيوني
شاركت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ، بالندوة التي نظمها مؤتمر كارديو أليكس ٢٠٢٠ تحت عنوان " إنجازات المرأة المصرية "، وذلك للحديث عن إنجازات المشروعات القومية على أرض الإسكندرية ، ودور نواب المحافظين الشباب في هذه المشروعات ، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأكدت نائب محافظ الإسكندرية أن تمكين الشباب من خلال تعيينهم نواب ومساعدين للوزراء والمحافظين  يؤكد أن الدولة تثق فى الشباب بأن يكونوا فى مناصب تنفيذية مهمة بالدولة ، والتي تعد الخطوة الجديدة في توسيع قاعدة المشاركة الشبابية فى بناء الدولة،وتؤكد مزيدا من الحرص الجاد والمستمر على إتاحة الفرصة أمام الشباب واستثمار قدراتهم .

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وأوضحت أن الرئيس  السيسي بهذه الخطوة يؤكد اهتمامه بالشباب وقدرتهم على تحمل المسئولية، ووضعنا أمام اختبار حقيقي للمشاركة في طرح الأفكار الجديدة وكيفية ابتكار حلول للمشكلات ووضعت على عاتقنا مسؤولية كبيرة لكي نثبت للمواطن المصري أن الشباب قادر على تحمل المسؤولية . 

وخلال الندوة تم عرض أهم المشروعات القومية التي تم الانتهاء من تنفيذها على أرض الإسكندرية ، وكذا طرح المشروعات الكبرى الجاري والمزمع تنفيذها على أرض الواقع .
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