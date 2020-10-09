رئيس دفاع النواب: الشعب المصري احتياطي للقوات المسلحة.. صور

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وأحد أبطال حرب أكتوبر أن القوات المسلحة تنبثق من شعب مصر، مشيرا إلى أن القوات المسلحة غير طبقية، حيث سبق وان حررت مصر من الهكسوس وجعلت مصر امبراطورية فى العصر الحديث فى عهد محمد على.





وأكد عامر خلال كلمته فى احتفالية حزب الوفد لتكريم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة أن مصر شاركت فى الحرب العالمية الأولى والثانية ، وتم رفع علمها فى ذكرى الحرب العالمية، حيث قدمت مصر نصف مليون شهيد من أبنائها فى الحرب العالمية.





وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن ثورة ٢٣ يوليو التى قامت بها القوات المسلحة حققت العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن قواتنا المسلحة تعودت تقديم ارواحها فداء لمصر.





واختتم: الشعب المصرى يعتبر احتياطي للقوات المسلحة، قائلا: "مصر كلها جزء عامل من القوات المسلحة وجزء اخر احتياطى".





جدير بالذكر أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، يقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والدور الوطني الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية في الحفاظ على أمن وأمان المواطن، إنطلقت منذ ساعه وذلك في فندق «سفير».





شارك في الحفل أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، حيث يتناول الحفل الاحتفال بانتصار مصر في حرب أكتوبر التي أعادت إلى الأمة العربية كرامتها.





يُذكر أن إعداد وتجهيز الحفل قد أُسند إلى أمل رمزي النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للشؤون السياحية.