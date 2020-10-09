مأساة معلمة حُرق وجهها بالكامل في حادث مفجع خلال رحلة تخييم .. صور

كشفت معلمة في مدرسة ابتدائية أصيبت بحروق مروعة خلال حريق مخيم أنها ذهبت في الرحلة كوسيلة للخروج من حزنها بسبب إجهاضها حديثا.





وكانت هالي تينانت ، 29 عامًا ، من هوتسبير في ولاية فيكتوريا ، نامت بجوار شعلة نار في مايو أثناء رحلة تخييم مع صديقتها قبل أن ينقلب كرسيها على النيران مباشرة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم نقل السيدة تينانت إلى جناح العناية المركزة بمستشفى ألفريد حيث قضت الأيام الثمانية التالية في غيبوبة.





والآن بعد عدة عمليات جراحية وترقيع للجلد ، كشفت المعلمة عن المحنة المروعة بما في ذلك الكلمات المفجعة التي قالتها لزوجها، حيث قالت لزوجها ماثيو ،: "إذا كان هذا كثيرًا عليك ، يمكنك الرحيل عني".





وأوضحت تينانت أن ماثيو طمأنها بأنه سيحبها دائمًا ، لكنها كانت تعلم أنها ستواجه معركة أخرى.

وقالت: "كان الأمر مطمئنًا ، لكنني ما زلت أعاني من التعامل مع شكلي، كان وجهي مغطى بالحروق والندوب، هويتي كانت قد ذهبت.





وتابعت تينانت أنها وصديقتها قررا الإجازة لمساعدتها في التعامل مع الإجهاض الذي تعرضت له مع ماثيو ، الذي تزوجته في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها تعرضت للحادث المفجع الذي شوه كامل وجهها.





أمضت الشابة البالغة من العمر 29 عامًا شهرين ونصف الشهر في المستشفى وخضعت لست عمليات جراحية بما في ذلك إزالة الجلد التالف وترقيع الجلد في الوجه والرقبة والجفون والفم.





وقالت المعلمة في ألم : " أصعب شيء هو فقدان هويتي ، فأنا لست شخصًا بلا جدوى ، لكن وجهك وخصائصه مهمة في كيفية التعرف على نفسك. يعد عدم معرفة من أنت بعد الآن أمرًا يصعب التعامل معه".