بدء سداد مصروفات الطلاب الجدد المقبولين في مدارس المتفوقين.. غدا

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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع ( 1097) طالب و( 1070 ) طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على الطلاب المقبولين مراعاة تسليم أوراق التحاق الطالب إلى المدرسة المُنسق والمُسّكن عليها في خلال أسبوع من إعلان النتيجة.





جدير بالذكر أنه ، لا يجوز لطالب مدارس المتفوقين التحويل من المدرسة التي أعُلن تسكينه عليها إلى أي مدرسة أخري من مدارس stem ، و من يتخلف عن التقديم وتسليم المستندات المطلوبة في الفترة المحددة سيعتبر معتذرًا.





وكانت قد فتحت اليوم وزارة التربية والتعليم ، باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020/2021، بمحافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بني سويف – المنيا – سوهاج – الفيوم – السادات).



