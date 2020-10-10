بدء مؤتمر تطوير التعليم الجامعي بكلية تربية عين شمس.. اليوم

ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثالث عشر، وذلك فى الفترة من ١٠: ١١ من أكتوبر الجاري.









يأتي ذلك في إطار مساعي جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى الرامية لتحقيق رسالتها وأهدافها العلمية والخدمية، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي.









ويعقد المؤتمر بتقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان "المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والإفادة منه في مصر".

















يترأس المؤتمر الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حازم راشد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، ومقرر المؤتمر الدكتورة زينب محمد حسن خليفة، مدير مركز تطوير التعليم الجامعي.









وتعقد الجلسة الافتتاحية بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.









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