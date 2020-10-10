AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء مؤتمر تطوير التعليم الجامعي بكلية تربية عين شمس.. اليوم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:33 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقى
ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثالث عشر، وذلك فى الفترة من ١٠: ١١ من أكتوبر الجاري.


يأتي ذلك في إطار مساعي جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى الرامية لتحقيق رسالتها وأهدافها العلمية والخدمية، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي.


ويعقد المؤتمر بتقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان "المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والإفادة منه في مصر".




يترأس المؤتمر الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حازم راشد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، ومقرر المؤتمر الدكتورة زينب محمد حسن خليفة، مدير مركز تطوير التعليم الجامعي.


وتعقد الجلسة الافتتاحية بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.


اقرأ أيضا: 


 وتدور محاور المؤتمر حول: أهداف التنمية  المستدامة للأمم المتحدة 2030 وعلاقتها بالتعليم - التحديات الجديدة التي تواجه البحث العلمي في التعليم العالي - راس المال البشري الجامعي: تكوينه واستثماره - دور المنظمات الدولية في دعم التعليم الفني - دور التعليم الالكتروني في دعم منظومة التعليم في ظل جائحة كورونا- دور الجامعات التكنولوجية في دعم المنظومة التعليمية - تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة - دور الثروة الصناعية الرابعة في دعم منظومة التعليم - النماذج العالمية المتعلقة بالتعليم والتعليم الفني - سياسات التعليم الفني والتدريب المهني في دول العالم ودورها في تعزيز القدرة التنافسية - تحديد ممارسات منظومة التعليم الجامعي والعام والفني مع دول الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الناشئة - دور التعليم والتعليم الفني في دعم الابتكار وريادة الأعمال - آليات تحقيق عائد للاستثمار في التعليم والتعليم الفني - تطوير المناهج ونظم التقويم طبقا للمتغيرات العالمية - تطوير سياسات الإعلام في التعليم والتعليم الفني في ضوء المعايير الدولية والقدرة التنافسية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر دولى بمركز تطوير التعليم بجامعة عين شمس في أكتوبر المقبل

10 أكتوبر بتربية عين شمس.. المؤتمر الثالث عشر لتطوير التعليم الجامعي

عميد بنات عين شمس: الاعتماد على التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد

أهداف المؤتمر الـ13 لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

عميد بنات عين شمس توضح آخر الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد.. واتحاد الطلاب: وضع خطة ضخمة للأنشطة في العام الجديد

مؤتمر بجامعة عين شمس يناقش المنظور العالمي لتطوير التعليم.. 10 أكتوبر

ترشيحاتنا

"سوريا تحترق" تتصدر تويتر .. ومغردون: اللهم اجعلها بردا وسلاما

35 عامًا مقيدا.. نقل فيل من حديقة حيوان لمحمية طبيعية بأمر المحكمة| شاهد

يمكن تخفيف عقوبة عزل مرتضى منصور في حالة واحدة.. تعرف عليها.. فيديو

عبدالعاطي: بسبب خلافاتنا لم أبارك لرئيس أسوان البقاء فى الدوري.. وبيراميدز أقرب للمركز الثاني

عمرها الحقيقي.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها

طول عمري بحبك... راندا البحيري تكشف عن هدية الزعيم عادل إمام لها في طفولتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ هنا الزاهد وزجة كريم فهمي تخطفان الأنظار

المقصورة الصامتة.. جاجوار تطلق نظام عزل الصوت داخل السيارة

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر اليوم.. صور