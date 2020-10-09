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أخبار البلد

ماذا قدمت وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن؟

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:31 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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قسم الأخبار
تقدم وزارة التضامن الاجتماعى خدمات عديدة لكبار السن فى مختلف المجالات، فقد شهد الأسبوع الماضى، إقرار وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج  زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة ١٠٠ جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم علي ٦٥ عاما ، بتكلفة إجمالية تصل لـ 48 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة ، وتحديدا فى 15 أكتوبر الجارى ، ليزيد الدعم لـ550 جنيها بدلا من 450 جنيها. 

ويأتى ذلك فى إطار حرص  القيادة السياسية  على دعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم ، حيث تحصل هذه الفئة علي كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعى توصيل المعاشات للمنازل مجانا لمن يزيد عمرهم على 80 عاما ، كما تقرر أيضا بالاتفاق مع وزير النقل المهندس كامل الوزير توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ محانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة ٥٠٪؜ لمن فوق ٦٠ عاما.

الجدير بالذكر  أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حوالي ٣.٦ ملايين اسرة بما يشمل حوالى ١٤.٧ مليون فرد ، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم  فى برنامج كرامة منذ يناير ٢٠٢٠ حتى الآن ١٤٦.٣٧٧ مسنا.

كما أن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة بالفئات الأولى بالرعاية خاصة فئة الكبار بلا مأوي، حيث يتم تنفيذ برنامج لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في ١٣ محافظة هي الأكثر كثافة.

كما أتاحت وزارة المالية ١١٣.٥ مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوي وتطوير ٧ مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وشددت القباج على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها ١٨ جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوى.
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