طرح مدافن بطريق الأوتوستراد.. اعرف شروط التقديم والمستندات المطلوبة

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم للحصول على 13 مدفنا خلال الفترة من 18 /10 / 2020وحتى 29 / 10/ 2020.

وتبلغ مساحة المدفن الواحد 30 متر بجبانة سيدي عبد الله بطريق الأوتوستراد ، أمام المجزر الآلي بجوار مسجد إبن عطاء الله السكندري.

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وينشر لكم صدى البلد معلومات عن المدافن وشروط التقديم والمستندات المطلوبة:

- يكون التخصيص للمدفن بأسبقية الحجز بمقابل 330 ألف جنيه للمدفن الواحد كحق انتفاع.

- يسدد المبلغ كاملا فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وتمام عملية البحث.

شروط التقديم والمستندات:

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- تقديم طلب المدفن بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة (خدمة المواطنين) ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

- ألا يكون قد سبق للزوج او الزوجه الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

- ان يكون المتقدم متزوج او أرمل او مطلق.

- أولوية التخصيص طبقا لأسبقية التقديم لمن تتوفر فيه الشروط.

- دفع الرسوم المستحقة عند تقديم الطلب مبلغ 1000 (ألف جنيه مصري فقط لا غير) لا يسترد ولايتم بحث اي طلب إلا بعد دفع قيمة الطلب ويتم البحث عقب إستيفاء المستندات المطلوبة.

- البيانات المدرجه تكون على مسؤولية مقدم الطلب.

- في حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسؤولية مالية او قانونية ولا يحق له إسترداد أية مبالغ قام بدفعها للمحافظة.