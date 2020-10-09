22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادا لمباراة الجيش

اختار علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري.





وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني ومحمد رمضان وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وحمادة فاروق وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وصلاح أمين ويوسف شريف وكريم ببا.



