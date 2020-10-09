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رياضة

22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادا لمباراة الجيش

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
اختار علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي ومحمد توني ومحمد رمضان وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وحمادة فاروق وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وصلاح أمين ويوسف شريف وكريم ببا. 

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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