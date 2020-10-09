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توك شو

عناتيل الإخوان.. إعلامي يلقن جو شو درسًا على الهواء.. شاهد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:49 م
الخائن محمد ناصر
الخائن محمد ناصر
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قسم التوك شو
قال الإعلامي أحمد دياب، إن الشاب الساخر "جو شو" يوسف حسين، ينتقد ما يقدم في القنوات المصرية، معلقًا " اللى بنقوله بيتعبك أن والإخوان المجرمين معلش".

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الهارب جو شو قام بإذاعة فيديو يضم أكبر الإعلاميين المصريين وهم يحتفلون بـ نصر أكتوبر المجيد، وظل يوجه كلمات ساخرة، مؤكدًا " ده اخوانى وبيقول أى حاجة".

وأوضح أن هذا الساخر لم يتحدث عن كوارث الجماعات الإرهابية، وعناتيل الإخوان التى تنفق أموالها على السيدات، وانفعل قائلا: "الستات أفضل منكم  والكلاب أوفياء عنكم".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا وعجيبا مسربا لمكالمة جنسية لمذيع قناة "مكملين" الإخوانية محمد ناصر الشهير بـ كناريا، مع سيدة متزوجة، وخلال الفيديو كشفت الزوجة أنهما مارسا العلاقة الجنسية من قبل.

وتحدث الإرهابي الإخوانى محمد ناصر والفتاة عن جدول مواعيد زوجها ومواقيت عمله وذلك حتى يستطيع التسلل لها في بيت زوجها وممارسة الرذيلة معها.

 نص المكالمة الجنسية بين محمد ناصر و فتاة: وقال الإرهابي الإخوانى محمد ناصر: "أيوا يا روحي؟.. اتأخرتي ليه كده؟".. فردت: "وحشتني أوي يا روحي".

وواصل : "ما تيجي بكرة.. وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجزلك في سويت ونفضي لجوزك".

وقالت: "هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي"، فردت عليه: "قولي له رايحة لمحمد ناصر".

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