حبس سيدة روجت لممارسة الدعارة عبر الإنترنت في بني سويف

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن المتهمة ونشاطها.





وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.





وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب ، وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.





وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة وإستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة قصرالنيل، وتبين أنها (سيدة - مقيمة ببنى سويف) ، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، وقد أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما عثر بحوزتها على (هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



