طريقة عمل كب كيك الفانيليا.. خطوة بخطوة

يعد كب كيك الفانيليا من أشهر الوجبات المفضلة للأطفال، ويمكن إعدادها بالعديد من الطرق وتقديمها للأطفال بأشكال مختلفة ولذيذة، وإليكم طريقة عمل كب كيك الفانيليا.
مقادير كب كيك فانيليا
180 جرام زبدة لينة جدا
200 جرام سكر
3 بيضة
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
15 مل لبن
200 جرام دقيق منخول
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
التزيين
كريمة
زبدة
لون طعام ازرق
سبرنكلز
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طريقة تحضير كب كيك فانيليا
* في بولة تخلط زبدة وسكر وبيض ويخفق جيدا ثم يضاف دقيق ولبن وبيكينج باودر وبشر ليمون.
* يوضع الخليط في قوالب كاب كيك.
* يدخل الفرن حتى تمام النضج.
* يزين كريمة زبدة وسبركلز.