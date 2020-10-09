أول نشاط رسمي لـ ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد أول لقاء بحضور الجمهور في البيت الأبيض يوم السبت، ثم التوجه إلى فلوريدا يوم الاثنين، وذلك بعد خروجه من المستشفى على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض قولها إنه من المقرر أن يستضيف ترامب مئات الأشخاص في حديقة البيت الأبيض ويدلي بتصريحات للحشد من إحدى الشرفات.





وقالت المصادر إن ترامب سيتحدث إلى ضيوفه في تمام الساعة 2 بعد الظهر من شرفة في البيت الأبيض، لكن مسؤولون في البيت الأبيض رفضوا كشف موضوع اللقاء أو من سيكون ضمن الحضور.





ومن المقرر أن يسافر ترامب إلى فلوريدا يوم الاثنين لعقد أول تجمع حاشد له منذ إصابته بفيروس كورونا، بحسب جدول حملته الانتخابية.





كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال خلال مقابلة هاتفية مع برنامج "هانيتي" على شبكة "فوكس"، أمس الخميس، إن حالته الصحية "جيدة حقا" بحسب تعبيره، وأنه من المحتمل أن يتم اختباره مرة أخرى للكشف عن الفيروس، اليوم الجمعة.





يشار إلى أن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أرسل مذكرة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تفيد أن ترامب سيكون قادرا على العودة إلى المشاركة العامة في نهاية الأسبوع الحالي، وأنه أكمل مسار علاجه للمرض.



