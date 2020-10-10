اليوم.. أولى جلسات محاكمة موظف قتل زوجته وأولاده الثلاثة

تنظر الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إولى جلسات محاكمة موظف لاتهامه بقتل زوجته وأولاده الثلاثة.





كشفت التحقيقات ان المتهم تشاجر مع زوجته بسبب كثرة طلبتها المادية ومعايرته بفقره، وسدد لها طعنات بالسكين انتابته حالة من الهياج فقتل اطفاله الثلاثة وسلم نفسه لقسم الشرطة.





وأفاد أمر الإحالة الصادر، الثلاثاء، بأن المتهم كان يمر بحالة مادية سيئة وتشاجر أكثر من مرة طبقا لشهود من أفراد اسرة الزوج والزوجة.





وقال المتهم في التحقيقات انه يوم الحادث لم تتوقف الزوجه عن معايرته بفقرة فامسك بسكين المطبخ وطعنها في صدرها، وبعدها لم يدر بما حدث مع أولاده.



