موجز السوشيال.. صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق.. وسعد الصغير يحضر مفاجأة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:شهدت مواقع التواصل الاجتماعى في الساعات الماضية حالة من الـغضب وهجوما كبيرا على الشيخ محمود الشحات أنور عقب انتشار صورة له تجمعه بـ الفنان محمد رمضان ما اضطره لحذف الصورة لاحقا.أعلن محمد عبد الغنى لاعب نادى الزمالك عن إصابته بكسر في الأنف، وذلك خلال مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس الخميس.شوَّق الفنان سعد الصغير، جمهوره، لـ مفاجأة جديدة، حيث نشر صورة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".نشر الفنان محمود عبد المغنى صورة سيلفى له، مع الفنان فتحى عبد الوهاب، وكذلك الفنان أحمد زاهر، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".