متجاهلين كورونا.. حشد من الجماهير خلف زجاج كافيه لمشاهدة مباراة خلال الحظر في اسكتلندا| فيديو





احتشد عدد كبير من مشجعي كرة القدم في أحد شوارع اسكتلندا خارج كافيه لمشاهدة اللحظات الأخيرة من المباراة، بعد حظر التجول الناتج عن فيروس كورونا ، والذي يبدأ من الساعة العاشرة مساءً.

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فلم يتمكنوا من استكمال مشاهدة اللحظات الأخيرة من الداخل بسبب إغلاق الكافيه نتيجة الحظر، تم تصوير عشاق الرياضة المتحمسين في حشد كبير خارج Nico's Cafe Bar في جلاسكو لمشاهدة مباراة التصفيات النهائية لبطولة اسكتلندا ضد إسرائيل.





بعد التعادل 0-0 حصل الفريقين على وقت إضافي بركلات الترجيح ولم تكن قد انتهت بحلول الوقت الذي اضطرت فيه جميع الكافيهات إلى الإغلاق ، ومع ذلك ترك عمال البار التلفزيون مفتوحًا بعد الإغلاق بسبب حلول وقت حظر التجول وسرعان ما أدركوا أن لديهم جمهورًا يشاهد من الخارج.





يُظهر مقطع فيديو تم تصويره داخل نيكو الجماهير المتحمسة وهي تنظر من خلال النوافذ قبل اقتحام صيحات مبتهجة ومعانقة بعضهم البعض عندما سجل أحد لاعبي اسكتلندا هدفًا، ولا يمكن رؤية إلا شخص واحد فقط يرتدي قناعًا مع غياب التباعد الاجتماعي الواضح بين المتفرجين.





انتهت المباراة بفوز اسكتلندا 5-3 بركلات الترجيح، أهلهم لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 والمقرر انعقاده في صيف 2021، وقد أثار تجمع الجماهير موجة كبيرة من الجدل بين رواد مواقع التواصل حول العالم.