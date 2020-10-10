35 عامًا مقيدا.. نقل فيل من حديقة حيوان لمحمية طبيعية بأمر المحكمة| شاهد





أصبح الفيل «كافان» وحيدًا تمامًا طوال السنوات الـ8 الماضية منذ وفاة رفيقته «ساحلي» فقد كانا يتشاركان نفس الحظيرة منذ عام 1990، ومما زاد الأمر سوءًا هو إجبار كافان على البقاء بجانب جثة ساحلي طويلًا قبل أن يأخذ الحراس جسدها بعيدًا.





بعد معركة قضائية مطولة، قررت محكمة نقل كافان إلى محمية الحياة البرية في كمبوديا الشهر المقبل حيث سيتم الاعتناء به ووضعه بين الأفيال الأخرى للتواصل معها، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.





فسينتقل الفيل الذي تم عزله وتقييده بالسلاسل داخل سياج صغير لمعظم حياته أخيرًا إلى ملاذ حيث سيتعافى ويعيش مع أصدقاء جدد.





اتضح أن كافان كان مقيدًا في جميع الأوقات، وقد وقع 401965 ألف شخص، بما في ذلك النجم «شير» عريضة تطالب بنقله إلى مكان آخر حيث سيتم الاعتناء به بشكل أفضل.





فقد عاش الفيل في حظيرة 90 مترًا × 140 مترًا مع القليل من الظل ليحميه من أشعة الشمس التي تصل إلى 40 درجة مئوية في إسلام أباد، وقبل 4 سنوات، بررت حديقة الحيوانات أن الفيل مقيدًا بالسلاسل منذ تعرضه لنوبات هجوم عنيفة.





لم تجلب الحديقة رفيقًا للفيل كافان وتركوه وحيدًا، في وجود تقارير مزعجة تفيد بأن حديقة الحيوان مارست نحوه الضرب بعنف عندما أصبح عدوانيًا، يقول صفوان شهاب أحمد نائب رئيس مؤسسة الحياة البرية الباكستانية إن سلوك كافان المتمثل في التمايل برأسه يكشف عن معاناته من "أحد أنواع المرض العقلي".









وشدد الدكتور «أمير خليل» من مؤسسة Four Paws الخيرية، على "الآثار السلبية للغاية" على الصحة العقلية للأفيال عندما ينفصلون عن أصدقائهم وعائلاتهم لأنهم عادة ما يعيشون في مجموعات بالبرية ويعتبرون من "أكثر الأنواع ذكاءً على وجه الأرض".





كان الدكتور خليل يعمل مع كافان طوال الشهر الماضي ويبلغ بالفعل عن تحسن، وهو يأمل أن "يشكل الفيل مجموعة مع الصداقات الجديدة" ويعيش في "موطنه الطبيعي".





ليس فقط السكان من يعانون في إسلام آباد بل الحيوانات أيضًا، فقد قضى فيل عمره 35 عامًا من حياته في "عذاب عقلي" مقيدًا بالسلاسل داخل حديقة حيوانات ماراجزار.