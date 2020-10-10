سكان شارع طلحة بن عبدالله بميامى يستغيثون من عدم إضاءة أعمدة الإنارة

ارسل المواطن محمد أحمد ، شكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بشأن عدم إنارة أعمدة الكهرباء بشارع طلحة بن عبدالله، المتفرع من خيرت الغندور، بمنطقة ميامى بالإسكندرية.





ويقول فى رسالته : نشكو من من الظلام الدامس الذي يمتاز به الشارع، بسبب عدم إنارة الأعمدة ، مما أدى لإنتشار اللصوص وقطاع الطرق، وتم الشكوى مرارا وتكرارا للمجلس المحلى والمحافظه ولا يوجد أى اهتمام .





وناشد القارئ المسئولين سرعة العمل على حل الشكوى.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



