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أخبار العالم

شاهد.. الحرائق تلتهم مناطق ضخمة من سوريا ولبنان وإسرائيل.. ما قصتها؟

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اشتعلت النيران في مناطق عديدة في لبنان وسوريا وإسرائيل، مُخلفة أضرارًا في مساحات واسعة النطاق، وسط "صعوبات كبيرة" تعرقل جهود إخماد الحرائق.

 وفي سوريا، نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صورا ومقاطع فيديو ترصد الحرائق التي اندلعت في سوريا ومحاولات السيطرة عليها من بينها. وقالت "سانا" إن فرق الإطفاء والجيش السوري يعكفان على عمليات إطفاء الحرائق بريف اللاذقية.

فيما أكد وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان أن "كوادر الإطفاء تعمل ليل نهار لإخماد الحرائق التي اندلعت في أرياف ثلاث محافظات".  
ونقلت "سانا" عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله إن "هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيا في ازدياد مساحة الحريق.

 وأضاف شما أن "الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية".  

وفي لبنان، قالت مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إن عناصرها عملوا منذ ليل الخميس على إخماد النيران في مساحات شاسعة من الأحراج في العديد من المناطق اللبنانية، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الرسمية.  

وأضاف البيان أن الدفاع المدني يواصل العمل على السيطرة النيران في مناطق أخرى في جنوب لبنان، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية واشتداد سرعة الهواء. وأظهرت لقطات مصورة جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية مشاهد من الحرائق القائمة في لبنان. في سياق ذاته، التهمت النيران مساحات في شمال إسرائيل، في وقت ترأس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، جلسة تشاور مع وزير الأمن العام، والمفتش العام بالشرطة الإسرائيلية، ومفوض خدمة الإطفاء والإنقاذ، ورئيس مجلس الأمن القومي ومسؤولين آخرين، بشأن حرائق الغابات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، حسبما قال المتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان.  

ويشارك في عمليات إخماد النيران عناصر الإطفاء والشرطة الإسرائيلية وقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا في وقت قالت تقارير إن عمليات إخلاء للسكان قد حدثت في بعض المناطق.
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