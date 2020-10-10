الانزلاق الفني بنادي الشمس يتألق في حفله السنوي.. صور

نظم فريق الانزلاق الفني بنادي الشمس الحفل السنوي علي ملعب الباتيناج مساء الجمعة وسط حضور كبير من الاعضاء في حضور مجلس الادارة برئاسة د.أسامة أبوزيد والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي.





استمر الحفل لأكثر من ساعتين ونفذ لاعبو ولاعبات الباتيناج الحركات الفنية الصعبة التي امتعت الحضور من أعضاء النادي وأولياء الأمور وعلي الأغاني القديمة التي كانت سمة الاحتفال.

وتحدث الكاتب الصحفي د.أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بأداء اللاعبين واللاعبات مشيرا الي ان الانزلاق الفني من اصعب الالعاب ولكنه دائما ممتع في كل شيء ويحتاج للياقة بدنية غير عادية.





كما أعلن أبوزيد عن استمرار دعم كل الالعاب التي تحقق نجاحات كبيرة بالنادي مع اهتمام مجلس الادارة بكل الفرق التي تحقق الانجازات موجها الشكر للمدربين والمدربات تحت قيادة شدوي الشريف رئيس الجهاز الفني علي المجهود المبذول في القترة الماضية.





واضاف د.أسامة أبوزيد ان المجلس لا يتأخر عن دعم كل الالعاب ومنها الانزلاق الفني وأن كل متطلبات أسرة اللعبة مجابة للاستمرار علي القمة.





وحضر الحفل المستشار محسن عبد القادر امين الصندوق والمحاسبة دعاء هشام بركات و الكابتن اسامة صلاح والكابتن شيدو والكابتن احمد سمير أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي .