عمرها الحقيقي.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها





وُلدت شيرين في القاهرة، بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية اه يا ليل ولكنها لم تكن أول أغانيها حيث ظهرت مع المطرب محمد محي في دويتو غنائي بعنوان "بحبك" في عام 2000 و كانت الأغنية ضمن ألبوم "صورة ودمعة" للفنان محمد محيي.



فيما تعتبر انطلاقتها الحقيقية من خلال ألبوم مشترك مع تامر حسني.





وحرصت شيرين عبد الوهاب على تحية جمهورها، بعد تلقيها عدد كبير من الرسائل التى تتمنى لها مزيدا من النجاح والسعادة.



وكتبت عبر حسابها قائلة " كل سنة وأنتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس.. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسي بضحك وسعيدة".





تحتفل النجمة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ40، وتعتبر من أهم الأصوات النسائية المصرية على الساحة خلال السنوات الماضية.