حملة تفتيشية على المحلات التجارية بأسوان





وشارك فى تنفيذ الحملة التفتيشية مكاتب شئون البيئة ورخص المحلات بالوحدة ومندوبي إدارات التموين والطب البيطري والإدارة الصحية وإدارة الطب الوقائي بأسوان وجهاز حماية المستهلك بأسوان.





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وأسفرت حملات التفتيش المكبرة على المنشآت التجارية والمحلات والتى شهدت المرور على أكثر من 88 منشآت تجارية تحرير 14 إنذار بيئة، وكذا تحرير 6 محاضر اشتراطات بيئية والتوصية بإغلاق 12 منشأة تجارية للعمل بدون ترخيص.





كما تحرير 17 إنذار عدم تسديد رسوم الترخيص وتحرير 4 محضر مخالفة نشاط ترخيص وتحرير 4 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، وتم أيضًا إعدام 3 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية، وإعدام 18 كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للآستهلاك الآدمى .





وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .





كما نظم مفتشو الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان حملة تفتيشية استهدفت عدد من أماكن تخزين المواد الغذائية داخل نطاق المدينة.





وتم التحفظ علي الكميات المذكورة ، بالإضافة لذلك تم سحب عدد 19 عينة من المواد الغذاية المتنوعة ، وقد تم إرسالها إلي المعمل للتحليل.





كما نظم مفتشي الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية علي عدد من أماكن تخزين المواد الغذائي داخل نطاق المدينة.





وأسفرت الحملة عن ضبط 145 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية الغير صالحة للإستهلاك الأدمى، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمديرية الشئون الصحية بأسوان , وتحت إشراف الدكتور مصطفي ابو المجد مدير ادارة الطب الوقائى.