شاهد| شيكابالا يرقص برفقة نادر حمدي

تدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لشيكابالا نجم الزمالك برفقة المطرب نادر حمدي





وظهر شيكابالا وهو يرقص مع نادر حمدي والتعليقات كالاتي :

الاسطورة، منور الدنيا، المحترم





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و كان قد احتفل الفنان نادر حمدى بعيد ميلاده بحضور محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك





وعبر شيكابالا عن فرحته بالرقص مع ابنه الصغير ، كما رقص كريم فهمي برفقة زوجتة على أنغام إحدى أغنيات الهضبة عمرو دياب





وطرح الفنان نادر حمدي سابقًا كليب بعنوان مانسيتهاش، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.





وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" وتعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى" فى 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتي".