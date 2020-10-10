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الجيش الوطني الليبي: قواتنا ملتزمة بوقف إطلاق النار.. وروسيا تعلن التوصل لهدنة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
  • مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا
  • التحالف: تدمير مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
  • لبنان: 4 ضحايا فى انفجار خزان وقود بإحدى مناطق بيروت
  • ملك المغرب: خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد
  • إلغاء المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 106 اصابات جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى روج 68 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97592 حالة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، فجر السبت، عن اعتراض وتدمير مُسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

ونقلت "الجريدة" عن العاهل المغربي الملك محمد السادس، قوله إن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات في ظل الأزمة الصحية العالمية، مضيفًا أنه جرى وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، مضيفا "خطة الإنعاش ستعتمد على صندوق محمد السادس للاستثمار".

وتابع "يجب العمل على تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية والعمل كذلك على خلق فرص العمل والحفاظ على مصادر الدخل"، مشددًا على أن "نجاح أي خطة ومشروع مهما كانت أهدافه يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وذكرت "الأنباء" أن الصليب الأحمر اللبناني أعلن أن الانفجار الضخم لخزان وقود يقع داخل بناية بإحدى المناطق الشعبية المكتظة سكانيا بالعاصمة بيروت أسفر عن سقوط 4 ضحايا، إلى جانب عدد من الجرحى، الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات؛ لتلقي العلاج اللازم، وبعضهم في حالة خطرة.

ونقلت "الوطن" عن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، نفيها ادعاءات حكومة طرابلس بشأن التحرك نحو مدن في غرب البلاد، قائلةً: "بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي ما هي إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأضافت: "قواتنا ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة".

دوليًا، قالت "الراي" إن أذربيجان وأرمينيا وافقتا على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كراباخ، بدءا من الساعة 12 من ظهر السبت بالتوقيت المحلي، حسبما أعلنت روسيا التي قادت جهود الوساطة بينهما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نظيريه في البلدين المتنازعتين، وافقا على مبادرة موسكو لوقف القتال، بعد لقاء جمعهما في العاصمة الروسية، الجمعة.

وأشارت "القبس" إلى أن لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية أعلنت أن المناظرة الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 15 أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ألغيت.
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