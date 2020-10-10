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رياضة

أخبار الرياضة.. كواليس مشاجرة شيكابالا وفهمي.. حالة واحدة لتخفيف عقوبة مرتضى منصور.. بيراميدز يرد على استمرار فتحي مع الأهلي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


نشبت مشاجرة حادة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحد الفنانين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.


قال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إن قرار إيقاف مرتضى منصور جاء نتيجة تراكمات منذ سنوات، كما أنه حاليا أصبح لدينا ما يسمى "مدونة السلوك" وبناءً عليها تم اتخاذ العقوبة.


رد فاروق جعفر، مدرب الزمالك الأسبق، على ترديد البعض أن الأهلي سيواجه بيراميدز بالناشئين لمنح الأخير فرصة تحقيق المركز الثاني في الدوري على حساب القلعة البيضاء.


أكد شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن وزير الرياضة لا يملك إلغاء قرار اللجنة الأوليمية، معقبا: "قرارنا مبني على الميثاق الأوليمبي وتحقيقات تمت بكل وضوح"، موضحا أن اللجنة قامت بإبلاغ وزير الرياضة بهذا القرار.


أيام قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي، حيث ستعلن الأندية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال فى صراعات؛ من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري.


احتفل محمد هانى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أمس الجمعة، بخطبته على لميس، شقيقة زوجة حسام غالى، قائد النادى الأهلى السابق، ومدير الكرة الحالى، بفريق الجونة.
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