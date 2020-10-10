AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلان روسي خطير حول ذروة إصابات كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:27 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
Advertisements
محمد علي
حددت روسيا الوقت الذي ستصل فيه إلى ذروة فيروس كورونا، حيث قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لحماية الصحة نيقولاي جوفورين، إن روسيا ستصل إلى الذروة القصوى في إصابات كورونا خلال مدة أقصاها  الشهر المقبل، وفق ما ذكرت الصحافة الروسية.


وقال جوفورين، في تصريحات صحفية، إن "حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تشهد قفزات صعودية، وبعد ذلك سنصل إلى الذروة، وفقا لتوقعاتي، سيحدث هذا في شهر نوفمبر، ثم سيبدأ الانخفاض... التراجع على الأرجح لن يكون مفاجئا".


وأشار إلى أن الزيادة ترتبط في عدد الحالات ببدء العام الدراسي في المدارس والجامعات والعودة من الإجازات، وأن السبب الآخر هو قلة الحذر لدى المواطنين وانتهاكهم للتدابير الوقائية.


وقال: "بشكل عام، وضع كورونا في البلاد مقلق".


وحذر جوفورين من الاستهانة بالخطر، مذكرا بأن "كورونا سيقترن حاليا مع الإصابات الموسمية، ونتيجة لذلك، يوجد الآن مرضى أكثر خطورة مما كان عليه الأمر في الربيع، بالإضافة إلى ذلك، فإن زهاء 43% من الذين يدخلون المستشفى هم من الشباب لأنهم من يتجاهلون التدابير الوقائية وهم يمثلون خطرا على الآخرين".


من جهته، توقع أستاذ علم الفيروسات في معهد "جمالي" أناتولي ألتشتاين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا سيبلغ ذروته بواقع 15-17 ألف حالة يوميا.


وسبق أن قالت السلطات الصحية الروسية، إنه سيتم اختبار اللقاح الروسي الثاني المرشح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بنحو ستة أضعاف العدد الأصلي للمتطوعين كجزء من التجارب السريرية النهائية لإثبات السلامة والفعالية للقاح المنتظر، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا موسكو تايمز".


من المتوقع أن توافق الحكومة على لقاح إيبي فاك كورونا EpiVacCorona القائم على الببتيد الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية في سيبيريا، في 15 أكتوبر أو وقت آخر حول هذا التاريخ، وذلك بعدما أكمل الباحثون التجارب الشهر الماضي على 100 متطوع.


كما قالت منظمة مراقبة سلامة المستهلك الروسية، وفقًا لوكالة "إنترفاكس": "سيتم تحديد مراكز التجارب  بعد تسجيل اللقاح وستشمل 30 ألف متطوع".


وأضافت المنظمة أنه بمجرد أن يبدأ الإنتاج الضخم، فإن اللقاح "سيكون متاحًا لمجموعة واسعة من المواطنين".


فيما أكد مركز فيكتور ستايت فيرولوجي آند بايو تكنولوجي ومقره نوفوسيبيرسك، وهو مختبر أبحاث سوفييتي سابق للأسلحة البيولوجية، ومطور اللقاح الثاني EpiVacCoron ، إن اللقاح سيتطلب جرعات معززة كل ثلاث سنوات.


وبدأ أول لقاح كورونا مسجل في روسيا  سبوتنيك في Sputnik V، تجارب واسعة النطاق على 40.000 متطوع في سبتمبر.


وقال مطورو اللقاح الأول، مركز أبحاث جمالي بموسكو، إن التجارب ستستمر لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.


وكانت روسيا قد شهدت ارتفاع حالات الإصابة بـ Covid-19 اليومية من أقل من 5000 في أغسطس إلى أكثر من 10000، مما أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية مماثلة لتلك التي حدثت في أوروبا.


وتم تأكيد إصابة  أكثر من 1.22 مليون حالة بـ Covid-19 رسميًا في روسيا، وهي رابع أكبر بلد في العالم بعدد الإصابات الوبائية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. 3 أيام فقط تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

بعد إطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الروسي

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه

بعد تسجيل أول لقاح ضد كورونا .. روسيا: الخبراء يجرون تجارب على لقاحات جديدة

أول لقاح لـ كورونا .. روسيا تطرح الدواء قبل موافقة منظمة الصحة العالمية

مصر تحصن نفسها بالتعاون مع 3 دول.. ماذا تعني تجربة إنتاج لقاح كورونا في القاهرة؟

ترشيحاتنا

شوبير يكشف عن معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

طول عمري بحبك... راندا البحيري تكشف عن هدية الزعيم عادل إمام لها في طفولتها

هنا الزاهد ترقص علي أنغام أغنية هنعمل لغبطيطا

جماهير الزمالك تطلق هاشتاج# fifa save zamalek .. ومغردون: انقذوا رمز الزمالك

هل يحق لوزير الرياضة إلغاء قرار وقف رئيس الزمالك؟..اللجنة الأولمبية تجيب

سعر الذهب اليوم السبت 10-10-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ هنا الزاهد وزجة كريم فهمي تخطفان الأنظار

المقصورة الصامتة.. جاجوار تطلق نظام عزل الصوت داخل السيارة

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر اليوم.. صور