إعلان روسي خطير حول ذروة إصابات كورونا

حددت روسيا الوقت الذي ستصل فيه إلى ذروة فيروس كورونا، حيث قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لحماية الصحة نيقولاي جوفورين، إن روسيا ستصل إلى الذروة القصوى في إصابات كورونا خلال مدة أقصاها الشهر المقبل، وفق ما ذكرت الصحافة الروسية.









وقال جوفورين، في تصريحات صحفية، إن "حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تشهد قفزات صعودية، وبعد ذلك سنصل إلى الذروة، وفقا لتوقعاتي، سيحدث هذا في شهر نوفمبر، ثم سيبدأ الانخفاض... التراجع على الأرجح لن يكون مفاجئا".









وأشار إلى أن الزيادة ترتبط في عدد الحالات ببدء العام الدراسي في المدارس والجامعات والعودة من الإجازات، وأن السبب الآخر هو قلة الحذر لدى المواطنين وانتهاكهم للتدابير الوقائية.









وقال: "بشكل عام، وضع كورونا في البلاد مقلق".









وحذر جوفورين من الاستهانة بالخطر، مذكرا بأن "كورونا سيقترن حاليا مع الإصابات الموسمية، ونتيجة لذلك، يوجد الآن مرضى أكثر خطورة مما كان عليه الأمر في الربيع، بالإضافة إلى ذلك، فإن زهاء 43% من الذين يدخلون المستشفى هم من الشباب لأنهم من يتجاهلون التدابير الوقائية وهم يمثلون خطرا على الآخرين".









من جهته، توقع أستاذ علم الفيروسات في معهد "جمالي" أناتولي ألتشتاين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا سيبلغ ذروته بواقع 15-17 ألف حالة يوميا.









وسبق أن قالت السلطات الصحية الروسية، إنه سيتم اختبار اللقاح الروسي الثاني المرشح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بنحو ستة أضعاف العدد الأصلي للمتطوعين كجزء من التجارب السريرية النهائية لإثبات السلامة والفعالية للقاح المنتظر، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا موسكو تايمز".









من المتوقع أن توافق الحكومة على لقاح إيبي فاك كورونا EpiVacCorona القائم على الببتيد الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية في سيبيريا، في 15 أكتوبر أو وقت آخر حول هذا التاريخ، وذلك بعدما أكمل الباحثون التجارب الشهر الماضي على 100 متطوع.









كما قالت منظمة مراقبة سلامة المستهلك الروسية، وفقًا لوكالة "إنترفاكس": "سيتم تحديد مراكز التجارب بعد تسجيل اللقاح وستشمل 30 ألف متطوع".









وأضافت المنظمة أنه بمجرد أن يبدأ الإنتاج الضخم، فإن اللقاح "سيكون متاحًا لمجموعة واسعة من المواطنين".











فيما أكد مركز فيكتور ستايت فيرولوجي آند بايو تكنولوجي ومقره نوفوسيبيرسك، وهو مختبر أبحاث سوفييتي سابق للأسلحة البيولوجية، ومطور اللقاح الثاني EpiVacCoron ، إن اللقاح سيتطلب جرعات معززة كل ثلاث سنوات.









وبدأ أول لقاح كورونا مسجل في روسيا سبوتنيك في Sputnik V، تجارب واسعة النطاق على 40.000 متطوع في سبتمبر.









وقال مطورو اللقاح الأول، مركز أبحاث جمالي بموسكو، إن التجارب ستستمر لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.











وكانت روسيا قد شهدت ارتفاع حالات الإصابة بـ Covid-19 اليومية من أقل من 5000 في أغسطس إلى أكثر من 10000، مما أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية مماثلة لتلك التي حدثت في أوروبا.







