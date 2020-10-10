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برلمان

عمر عزمي: افتتاح 21 مسجدا أبلغ رد على شائعات هدم المساجد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
عمر عزمى
عمر عزمى
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حسن رضوان
صرح عمر عزمى المرشح لعضوية لمجلس النواب 2020، فردى عن دائرة منيا القمح ومشتول السوق محافظة الشرقية، أن افتتاح وزارة الاوقاف لـ21 مسجدا فى إطار خطتها المستهدفة لإفتتاح 314 مسجدًا فى شهرى سبتمبر وأكتوبر هو أبلغ رد على الشائعات المغرضة أن الدولة تهدم المساجد وتحارب الدين.

وأفاد عزمى في بيان له، أن كون هذه المساجد تحمل أسماء شهداء الوطن هو تخليد لذكراهم وأسمائهم وعلى رأسهم الشهيد المنسى الذى أثرى وأفدى الوطن ببطولاتة هو وزملائة الشهداء.

وأكد عزمى أن دعوات الظلاميون لن تنال من وعى وعقيدة المصريين المؤمنين بحرية الوطن وسلامة أراضيه، وهو مايؤكده المصريون فى كل مناسبة وكل أزمة تمر بالبلاد.

وأوضح عزمى ان الدولة المصرية فى إصرارها على إستكمال الإستحقاقات الدستورية نموذج للدولة القوية التى تحمى الوطن من خلال مؤسساته التشريعية والتنفيذية، ومن الضرورى أن يقوم المواطن بدورة نحو وطنة فى الايمان به وحسن إختيار من يمثلوه.
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