عمر عزمي: افتتاح 21 مسجدا أبلغ رد على شائعات هدم المساجد

صرح عمر عزمى المرشح لعضوية لمجلس النواب 2020، فردى عن دائرة منيا القمح ومشتول السوق محافظة الشرقية، أن افتتاح وزارة الاوقاف لـ21 مسجدا فى إطار خطتها المستهدفة لإفتتاح 314 مسجدًا فى شهرى سبتمبر وأكتوبر هو أبلغ رد على الشائعات المغرضة أن الدولة تهدم المساجد وتحارب الدين.
وأفاد عزمى في بيان له، أن كون هذه المساجد تحمل أسماء شهداء الوطن هو تخليد لذكراهم وأسمائهم وعلى رأسهم الشهيد المنسى الذى أثرى وأفدى الوطن ببطولاتة هو وزملائة الشهداء.
وأكد عزمى أن دعوات الظلاميون لن تنال من وعى وعقيدة المصريين المؤمنين بحرية الوطن وسلامة أراضيه، وهو مايؤكده المصريون فى كل مناسبة وكل أزمة تمر بالبلاد.
وأوضح عزمى ان الدولة المصرية فى إصرارها على إستكمال الإستحقاقات الدستورية نموذج للدولة القوية التى تحمى الوطن من خلال مؤسساته التشريعية والتنفيذية، ومن الضرورى أن يقوم المواطن بدورة نحو وطنة فى الايمان به وحسن إختيار من يمثلوه.