AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البيت الأبيض يقدم عرضا تحفيزيا بـ 1.8 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
قدم البيت الأبيض عرضا تحفيزيا بمبلغ 1.8 تريليون دولار من أجل خطة إنعاش اقتصادي جديدة وفق تقارير إعلامية، على أمل التوصل إلى اتفاق مع الديموقراطيين قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين واتسمت بتغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقفه بشكل جذري.

وكتب ترامب في تغريدة أن المفاوضات "تجري على قدم وساق. توقعوا أمرًا مهمًا!"، في إشارة إلى المساعدات التي تنتظرها الأسر والشركات التي تواجه صعوبات مالية بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضح مستشار ترامب الاقتصادي لاري كادلو أن الرئيس اختار خطة دعم اقتصادي "معدّلة"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتبلغ قيمة العرض المقترح على الديموقراطيين 1800 مليار دولار، بحسب معلومات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال، وهو مبلغ أكبر بكثير من العرض الأول (1500 مليار دولار).

ورحّبت بورصة وول ستريت بخطوة البيت الأبيض مع تواصل ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم.

ومن خلال زيادة المبلغ المطروح، تأمل إدارة ترامب بإقناع الديموقراطيين الذين يُقدّر طرحهم بـ2200 مليار دولار.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة في مؤتمر صحافي "آمل أن نتوصل بسرعة إلى اتفاق".

وأشارت بيلوسي التي تجري المفاوضات مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى أن الاتفاق "نصفه مالي ونصفه الآخر سياسي".

وأصبحت هذه المساعدات المحتملة رهانًا أساسيًا بالنسبة للمعسكر الجمهوري في وقت يتسع الفارق في استطلاعات الرأي بين المرشح الديموقراطي جو بايدن والرئيس ترامب. وتُظهر معظم استطلاعات الرأي أن هذا الأخير الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، خاسر.

ولا يفيد المشهد الاقتصادي حاليًا الرئيس الجمهوري إذ إن قرابة 11 مليون شخص عاطلون عن العمل وشهد 25 مليون موظف على تدني رواتبهم بسبب الوباء ويعيشون بفضل مساعدات حكومية.

- "اختلافات" -

يتوافق الجمهوريون والديموقراطيون على بعض المواضيع على غرار شيكات جديدة للأسر وقروض للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا ومساعدات لشركات الطيران.

إلا أن الجمهوريين يعارضون خطة دعم للإدارات المحلية وخصوصًا للولايات الأكثر تضررًا جراء الوباء والتي يحكم الديموقراطيون عددًا كبيرًا منها.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل الجمعة إنه "من غير المرجح التوصل" إلى اتفاق "في الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وأضاف أثناء زيارة إلى ولاية كنتاكي التي تعُدّ معقله، "نحن بحاجة إلى خطة مساعدة أخرى لكن اقتراب موعد الانتخابات" يعقّد المعطيات و"الاختلافات في وجهات النظر (مع الديموقراطيين) على ما هو ضروري في هذه المرحلة الاستثنائية كبيرة جدًا".

وتابع "نأمل في التمكن قريبًا من التوصل إلى تسوية. لا يمكنني أن أقول لكم متى بالتحديد يمكن أن يحصل ذلك".

وتجري المحادثات بين إدارة ترامب والديموقراطيين منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر وتعثّرت لأسابيع عدة.

وتعرّض ترامب لانتقادات كثيرة حتى داخل معسكره الثلاثاء عندما أعلن فجأة تعليق المفاوضات، مرجئًا بذلك منح المساعدات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

لكن الرئيس تراجع الخميس قائلا لمحطة "فوكس بزنس"، "بدأنا نتوصل إلى محادثات مثمرة للغاية"، مشيرا إلى المقترحات المرتبطة بمساعدة شركات الطيران وتقديم شيكات قدر كل منها 1200 دولار للعمال الذين تم تسريحهم.

وقال "نتحدّث عن اتفاق يتجاوز شركات الطيران"، مضيفا "أظن أن لدينا فرصة جيدة حقا للقيام بأمر ما".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاق لحقن الدماء.. إعلامية كويتية: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي نسف صفقة القرن بالكامل

ارتفاع مؤشر أسهم "S&P500" إلى مستويات تاريخية جديدة

ترامب: أرى أشياء إيجابية تحدث مع إيران وفلسطين

الصحف العالمية: الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين تاريخي.. سيغير أولويات الشرق الأوسط.. فرصة لعودة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. وبداية حقبة اقتصادية جديدة للدول الثلاث

وسط هدوء الطلب على الملاذات الآمنة.. أسعار الذهب العالمية تسجل تراجعا

رئيس أمريكا خط أحمر.. ماذا حدث للأسواق العالمية بعد مرض ترامب؟

ترشيحاتنا

دعاء يبعد الحسد والعين وآيات الشفاء

أخبار الرياضة.. كواليس مشاجرة شيكابالا وفهمي.. حالة واحدة لتخفيف عقوبة مرتضى منصور.. بيراميدز يرد على استمرار فتحي مع الأهلي

نعم من أجل مصر.. احتشاد المئات من الأهالي تأييدا لـ أبو العينين في انتخابات النواب ..فيديو

نجم الأهلي يحتفل بخطوبته على شقيقة زوجة حسام غالي

هتوفر رقم خرافي.. ناصر ماهر صفقة مجانية للأهلي يكتسح محمد إبراهيم رقميا

حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر

AdvertisementS

تحرك أمريكي مفاجئ بشأن إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة

كواليس مشاجرة نجم الزمالك والفنان أحمد فهمي فى حفل زفاف شريف منير

نزّل الشورت وشدني من شعري.. الطفلة ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: خلاني أوطي أجيب الكورة.. الحلقة الاولى

حبس سيدة لترويجها ممارسة الدعارة عبر فيس بوك بالجيزة

بسبب شبشب.. الأشقاء الثلاثة خدروا جارهم وقتلوه ورموه بطريق السويس الصحراوي

هتوفر رقم خرافي.. ناصر ماهر صفقة مجانية للأهلي يكتسح محمد إبراهيم رقميا

مفاجأة في تحقيقات عنتيل الجيزة: استعادة 2500 فيديو إباحي محذوف بها 250 سيدة مارسن الجنس معه

شوبير: الاتحاد السكندري حصل على توقيع ثنائي الأهلي

دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج .. 7 أدعية تبدل حزنك لفرح

من فاتته صلاة الفجر متى يصليها ؟.. النبي أوصى بصلاتها في هذا الوقت

أخبار الرياضة.. كواليس مشاجرة شيكابالا وفهمي.. حالة واحدة لتخفيف عقوبة مرتضى منصور.. بيراميدز يرد على استمرار فتحي مع الأهلي

ترامب: يسعدني التبرع ببلازما دمي لمن يصارعون فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجهلها الكثيرون.. أسرع طريقة لإيجاد اللينكات والصور والمقاطع داخل محادثات الواتس آب

تجمع بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

بعد طرح موديلات 2021 .. تعرف على أقدم 5 سيارات مستعملة .. صور