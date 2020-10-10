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اقتصاد

البلطي بـ 18 جنيها للشراء.. أسعار الأسماك اليوم السبت 10 - 10 - 2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد"، أسعار السمك اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة داخل السوق وفقًا لآخر التغييرات، وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 و27 جنيهًا.

 وسجل سمك البلطي نمرة "2" من 18 إلى 22 جنيها، والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا. 

وبلغ سعر سمك الثعابين 200 جنيه والفيليه بلطي 100 جنيه وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا. 

وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 39 إلى 45 جنيهًا، وسجل سعر البوري 2، ما بين 32 و38 جنيهًا. 

وسجل المرجان رقم 2 نحو 32 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه. 

وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا والماكريل المُجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.
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