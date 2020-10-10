تحت شعار "صوت الجرس مع الأذان أبو العينين كسبان"..رشا مجدي تستعرض أبرز ملامح مؤتمر تأييد للنائب

ألقت الإعلامية رشا مجدي ، الضوء على الحشد الجماهيري لتأييد النائب محمد أبو العينين بدوائر الجيزة والدقي والعجوزة ، موضحة أن كل الفئات كانت حاضرة المؤتمر ، سواء شباب أو أهالي .





ولفتت الإعلامية رشا مجدي ، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة "صدى البلد" ، إلى أن الشعار الذي برز في ذلك المؤتمر كان "صوت الجرس مع الاذان ..أبو العينين هو الكسبان " .





وأشارت "مجدي" إلى أن النائب أبو العينين خلال لقائه بكبار عائلات الدقى الجيزة والعجوزة ، أكد على خطة شاملة ضمن حملته الانتخابية لتطوير مناطق الدائرة ، مؤكدا أنه سيكون هناك الكثير من المفاجآت، وتابعت "عمره موعد بحاجة معملهاش" .





وأوضحت "مجدي" أن النائب أبو العينين قدم رسالة إنسانية للعائلات قائلا " أنتم أعز الأحباب وأنا بجانبك وخادمكم وأنتم أصحاب ترشحي " .





كما أكد النائب أبو العينين أن انضمام دائرتي العجوزة والدقى شرف، لافتا خلال لقائه على أن الرئيس السيسي عازما على تقديم نهضة شاملة لبلاده .