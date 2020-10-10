شاهد.. 5000 إسرائيلي يغادرون منازلهم بسبب الحرائق

أجلت السلطات الإسرائيلية 5 آلاف شخص من منازلهم قرب الحدود مع لبنان، جراء اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت في وقت سابق.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن قرابة 5 آلاف شخص تم إجلاؤهم من مدينة نوف الجليل، شمالي إسرائيل، فيما تضررت ما لا يقل عن 7 منازل فيها جراء الحرائق.





كما أصيب 4 أشخاص من منطقة الجليل، جراء استنشاقهم الدخان الناتج عن الحرائق المجاورة، وفق المصدر ذاته.





وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وراء هذه الحرائق التي امتدت لتطول مستوطنة "عناف" شمالي الضفة الغربية.





ووصلت الحرائق إلى بلدة "أورانيم" شمالي القدس، ما أدى إلى إغلاق حركة السير في المنطقة، بحسب "يديعوت أحرنوت".





وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يبحث طلب مساعدات دولية لمواجهة الحرائق.





وطالت الحرائق مدنا وبلدات عربية من بينها حيفا وكفر قرع والرامة، بحسب الصحيفة.





و"احترقت الأحراش المحيطة بمدينة نوف الجليل بالكامل" بحسب بيان صدر عن شرطة إسرائيل.





وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الإسرائيلية اندلاع حرائق ضخمة في غابات بمناطق متفرقة قرب الحدود مع لبنان.





وقالت الشرطة إن طواقمها "قامت بإجلاء سكان منازل في منطقة كفر قرع وعرعرة بوادي عارة (شمالي إسرائيل) بعد انتشار حريق في غابات بالمنطقة".





وتشهد إسرائيل سنويا موجة طقس حارة تتجاوز في بعض الأحيان 40 درجة مئوية، ما يتسبب باندلاع حرائق في الغابات والأراضي الزراعية بمناطق متفرقة. -



