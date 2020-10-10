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فن

شاهد نجوم بـ100 وش فى أحدث ظهور عبر إنستجرام

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:51 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان حسن أبو الروس نجم مسلسل بـ100 وش صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فى الصورة النجم برفقة عدد من الممثلات أبرزهن نيللى كريم 

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وقام الفنان حسن أبو الروس، بالاعتراف لوالده على الهواء مباشرة بأنه لم يكمل دراسته بكلية الهندسة وتوجه إلى دراسة المسرح، معقبا: أنا درست مسرح من غير ما تعرف".

وتابع خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،: حبيت أني اقعد في أمريكا لفترة، ولكن كان لازم اشتغل عشان أصرف على نفسي.

وأكمل: اصحابي اشتغلوا في المطاعم بي أنا قررت أنزل واستخدم "الطبلة"..وبقيت آخد 80 دولار في الساعة.

ومسلسل بـ100 وش كان الحصان الأسود في هذه السنة.. مختلفًا لدرجة الإبداع، كل عنصر من عناصر الفن وتفاصيله كانت ناجحة بمعنى الكلمة من كان يتوقع بأن آسر ياسين سيكون نجمًا كوميديا هذه السنة.

ويشارك آسر ياسين في مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج كاملة أبو ذكرى
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