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فن

لم تعد بلدنا تحتمل.. باسم ياخور ينشر الصورالأولى لحريق الغابات فى سوريا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان السوري باسم ياخور، متابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر فى الصورة حريق الغابات الذى تعانى منه الضيعات فى سوريا.


وعلق باسم ياخور قائلًا: "يا رب دخيلك لم تعد بلدنا تحتمل #سوريا #حرائق_غابات_سوريا".


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وشارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".


ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.


ويعرض حاليا برنامج "أكلناها" الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.

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