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اقتصاد

انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 7.6% في سبتمبر 2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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آية الجارحي
انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 7.6%، خلال شهــر سبتمبر 2020 مقـارنة بشهـر أغسطس 2020، وفقا لبيانات أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذلك إلى انخفاض أسعار الموالح بنسبة 21.2% والكمثرى والجوافة  بنسبة 9.9%.

كما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن  خلال شهــر سبتمبر 2020 مقـارنة بشهـر أغسطس 2020 بنسبة 1.5% بسبب انخفاض أسعار الطيور بنسبة 3.0%، مجموعة لحوم الأغنام بنسبة 0.7% و لحوم طازجة أخرى بنسبة 0.4%.

وانخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.5%، وانخفاض أسعار الألبان والبيض والجبن بنسبة 0.1% بسبب انخفاض أسعار  البيض بنسبة 1.0% و منتجات ألبان أخرى بنسبة 0.8%.

وارتفعت أسعار الخضروات وفقا لبيانات أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، بنسبة 1.7% بسبب ارتفاع أسعار الخضروات الدائمة بنسبة 2.0%، وارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.7% بسبب ارتفاع أسعار الخبز بنسبة (10.1%).

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 107.5 نقطة لشهر سبتمبر 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس 2020.

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