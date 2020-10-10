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حوادث

ضبط 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر بحوزة سائق بالقاهرة الجديدة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
نجحت الأجهزة الامنية في ضبط قرابة 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر بحوزة سائق بالقاهرة الجديدة.

ويأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة الأمن المبذولة لمكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بإستخدام خامات مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (23 كرتونة بداخلهم 49250 كمامة مجهولة المصدر وبدون فواتير) محملة على سيارة قيادة سائق – مقيم بمحافظة القليوبية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات، وأقر بإتفاقه مع أحد الأشخاص على نقل المضبوطات إلى أحد المخازن بمنطقة العبور ونفى علمه بمصدرها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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