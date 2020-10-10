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حوادث

سقوط ضباط شرطة مزيفين استولوا على أموال وبضائع من المحال بالقاهرة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
انتحل ٥ أشخاص صفة رجال شرطة بمباحث التموين، وأستولوا على أموال وبضائع من محال وأكشاك بيع السجائر بالقاهرة ، حيث نجح رجال الامن فى تحديدهم وضبطهم .

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بإنتحال صفة .

 وتبين من التحريات قيامهم بتنفيذ حملات تفتيشة وهمية والمرور على (أكشاك – محال) بيع السجائر الكائنة بمناطق القاهرة الكبرى وضواحيها وإيهام مالكيها والقائمين على إدارتها بضلوعهم فى إرتكاب مخالفات تموينية والتحصل منهم على مبالغ مالية وبضائع (سجائر) مقابل عدم تقنين الإجراءات حيالهم بإستخدام سيارة ملك أحدهم ، تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبط المتهمين.

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب المشار إليه، وإستيلائهم على كميات من السجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمتها بحوالى (137 ألف جنيه) وبعرض المتهمين على المجنى عليهم تعرفوا عليهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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