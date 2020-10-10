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حوادث

الداخلية تحبط تهريب 6 قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحري

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
الداخلية تحبط تهريب
الداخلية تحبط تهريب 6 قطع أثرية
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط تهريب 6 قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحرى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى تصدير حاوية مشمولها عبارة عن أمتعة شخصية مملوكة لأحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية"  كان يعمل داخل البلاد ، من ميناء الإسكندرية البحرى إلى أحد الموانئ بإحدى الدول العربية.. وأن الحاوية تحوى أصناف محظور تصديرها خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط عدد (5 أوانى- مسرجة معدنية) بعرضها على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمواجهة جرائم التهريب.

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