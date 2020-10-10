أهالي دار السلام يُناشدون محافظ سوهاج علاج أزمات ترعة راتب

تنتشر الفيروسات بدءًا من انتشار التلوث البيئي المحيط بالسكان، وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المُستجد، جفت ترعة راتب الكائنة بقرية بني خالد بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، لتمتلئ بالمخلفات وتفوح منها الروائح الكريهة التي تُهدد الأهالي بانتشار الأمراض والأوبئة.





"الترعة خالية من المياه بالتالي لا نستطيع ري زراعتنا وبالاستخدام السيئ من بعض الأهالي تراكمت المخلفات بها وفاحت الروائح الكريهة منها والتي أصبحت تُهدد الصحة العامة"، بهذه الكلمات كان يتحدث أحمد الراوي، أحد أبناء قرية بني خالد، لـ"صدى البلد"، موضحًا تعرض الأهالي لخطر الإصابة بالأمراض المُعدية من التلوث المُتكرر بداخل هذه الترعة.





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وأكدت سارة أبوعلم، 22 عامًا، أنهم تقدموا بشكوى من قبل وتم العمل على قدم وساق في تجريف وتطهير الترعة ونواحيها وإزالة المخلفات والحشائش وورد النيل منها، ولكن سرعان ما عادت الروائح الكريهة والتلوث للترعة من جديد.





أصبحت منازل الأهالي بالقرية بمركز دار السلام مُحاطة بها القمامة والروائح الكريهة بسبب الترعة المارة أمام المنازل، ما يجعل الأطفال وكبار السن عرضة للإصابة بالأمراض، خاصة التي تُصيب الجهاز التنفسي، مُطالبين المسئولين بالتحرك لإنقاذ حياة الأهالي.





ويُناشد أهالي قرية بني خالد بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، سرعة توجيه المسئولين بمديرية الري والموارد المائية، لتنظيف وتطهير ترعة راتب بالقرية؛ لحمايتهم من الأمراض وحماية أطفالهم من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة، وذلك بعد التلوث المُتكرر داخلها، وإزالة الحشائش والمخلفات منها وتغطيتها لحماية الجميع.